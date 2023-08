Ce que le transfert de Sadio Mané doit rapporter au FC Metz

Entre Sadio Mané et le Bayern Munich, l’histoire n’a pas été aussi heureuse qu’espérée. Mais son départ à Al-Nassr fait au moins le bonheur du FC Metz qui a contribué à le former.

Presque « à l’insu de son plein grès », comme dirait l’autre, Sadio Mané a quitté le Bayern Munich, une saison pile après avoir rejoint le club, avec un sentiment de frustration teinté d’une dose d’échec. Poussé vers la sortie l’attaquant international sénégalais va poursuivre sa carrière dans la désormais clinquante Saudi Pro League, au club de Al-Nassr, avec Cristiano Ronaldo et autre Seko Fofana.

Le FC Metz récompensé dans le transfert de Sadio Mané à Al-Nassr

Le transfert est donné à 30 millions d’euros bonus compris et une partie doit revenir au FC Metz, en Ligue 1, que le joueur a fréquenté dans sa jeunesse ; celle prise en considération comme étant de la formation par la FIFA. Sadio Mané était Grenat à l’âge de ses vingt ans, au cours de la saison 2011-2012, avant de partir en Autriche puis d’écrire l’histoire que l’on connait à son sujet, en Premier League anglaise. Sur les trente millions d’euros, donc, 0,5% sont au bénéfice du FC Metz, soit 150 000 euros dans le cadre du mécanisme de solidarité. Cela ne valant que pour le FC Metz, sans prise en compte des années passées avant par le joueur à l’Association sportive Génération Foot, qui est l’antenne sénégalaise du club lorrain.

Plus de 120 M€ au cumul de tous les transferts du joueur en carrière

Al-Nassr, le club acheteur des deux dernières années contractuelles du Ballon d’or africain, doit payer le club lorrain dans les trente jours si le transfert est réglé en une traite, ou dans le mois suivant chaque versement, dans le cas d’un transfert échelonné dans la durée. Sadio Mané ayant cumulé plus de 120 millions d’euros en indemnités de transferts sur toutes les opérations liées à sa carrière, plusieurs fois le joueur a rapporté de l’argent, et au FC Metz, et plus encore à Génération Foot, à Dakar.