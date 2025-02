Hatem Ben Arfa. L’évolution de son salaire en carrière

Officiellement, Hatem Ben Arfa n’est pas encore à la retraite sportive. Mais après trois ans éloigné des terrains et à 37 ans, c’est tout comme.

Bientôt trois ans vont s’écouler depuis son dernier contrat avec le LOSC Lille, jusqu’à présent, Hatem Ben Arfa n’a jamais officialisé sa retraite du football. A 37 ans et tout ce temps sans jouer, c’est évidemment comme si c’était déjà annoncé. La sortie de l’ex-enfant terrible du football est finalement à l’image de sa carrière : entre floue et non-dits.

Avec l’OGC Nice au sommet sportif et financier

Et c’est dommage, tant le natif de Clamart avait du talent en revendre. Invité par RMC à raconter son parcours de dirigeant du football, Julien Fournir, l’ancien directeur général de l’OGC Nice a notamment confié à son sujet : « J’ai croisé plein de bons joueurs, mais l’année que fait Hatem à Nice est incroyable. Je me souviens d’un match contre Saint-Étienne : on était comme des gosses devant un extraterrestre. C’était fabuleux. »

HBA était chez les Aiglons au prime de sa carrière. C’est là aussi qu’il a revendiqué son plus gros salaire en carrière, à 450 000 euros brut mensuels. Et c’est avant en Angleterre, au service des Magpies de Newcastle, qu’il a le plus gagné sur les trois ans passés au sein du club de Premier League ; l’équivalent de 10,8 millions d’euros au cumul des saisons.

Après le PSG, il n’est plus resté au-delà d’une saison dans un même club

Après l’OGC Nice, la suite fut un regrettable mélange de mauvais choix sportifs et personnels, Hatem Ben Arfa ne sera plus jamais le même et hormis avec le Paris SG qu’il a refusé de quitter prématurément, s’obstinant à s’accrocher à son contrat, il ne sera sinon. jamais resté plus d’une saison dans un même club. Jusqu’à son dernier défi avec le LOSC Lille. La suite, on la connait…