Ballon d’or 2023: Qui va le gagner selon les bookmakers ?

Au jour de la révélation de la liste des 30, la course au Ballon d’or 2023 s’accélère.

La course au Ballon d’Or 2023 s’accélère avec la révélation ce mercredi soir de la liste des 30 nommés, et les bookmakers ont établi leurs cotes pour tenter de prédire qui remportera le prestigieux trophée cette année. Alors que le monde du football attend avec impatience l’annonce du lauréat, examinons les principaux candidats selon les cotes des bookmakers.

Lionel Messi favori n°1 des cotes au trophée du Ballon d’or 2023

Sans surprise, Lionel Messi est le favori incontesté pour décrocher le Ballon d’Or cette année. L’attaquant argentin champion du monde avec l’Albiceleste en décembre dernier a remporté son septième Ballon d’Or en 2021 et a depuis continué à briller ; en sélection tout du moins. Les bookmakers estiment que Messi a une chance exceptionnellement élevée de décrocher son huitième Ballon d’Or, à la cote moyenne de 1,5 contre un.

Haaland et De Bruyne de Manchester City sont en embuscade

Erling Haaland est l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs au monde, et il est considéré comme le principal challenger de Messi. L’attaquant norvégien a connu une saison exceptionnelle avec Manchester City. Pour sa première saison chez les Citizens, il a réussi un triplé inédit pour le club, Premier League, Ligue des champions et Coupe d’Angleterre. Les bookmakers attribuent à Haaland une cote de 3,5 pour décrocher le Ballon d’Or.

Kylian Mbappé recule dans la hiérarchie des bookmakers

Son partenaire belge Kevin De Bruyne suit dans cette hiérarchie avec une cote toutefois plus lointaine à 40 contre un, qu’il gagne le trophée. D’autres joueurs de renom, tels que Rodri, Harry Kane et Vinicius Junior, sont également en lice pour le Ballon d’Or, bien que leurs chances soient considérées comme moins élevées selon les cotes des bookmakers. Quant à Kylian Mbappé, un temps placé en outsider sinon favori, il significativement reculé chez les bookmakers, avec une cote de victoire désormais à 65 contre un. La soirée de remise du trophée du Ballon d’or 2023 est programmée le 30 octobre prochain.