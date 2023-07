Atlético Madrid: Les matelassiers signent un sponsor… matelas !

Emma nouveau partenaire de l’Atlético Madrid jusqu’en 2025.

L’Atlético de Madrid a noué un nouveau partenariat avec Emma, une entreprise spécialisée dans les produits de sommeil, dont les matelas. Cela rend cette collaboration inédite et drôle sur le fond, étant donné le surnom de Colchoneros signifiant les Matelaissers, des joueurs de l’Atlético. Emma devient un sponsor officiel du club jusqu’à la fin de la saison 2024-2025.

Les Colchoneros de l’Atlético Madrid ont un partenaire pour leur nuit

En plus de ce partenariat de sponsoring, une étude sera menée pour évaluer l’impact du sommeil sur les performances sportives des joueurs et joueuses de l’équipe. Ce partenariat inattendu souligne l’intérêt croissant des clubs sportifs pour le bien-être et le repos des athlètes. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été divulgués, mais cette association entre le Atlético de Madrid et Emma témoigne de l’importance accordée à la performance globale des joueurs.

Les supporters du Atlético de Madrid pourront attendre avec impatience les résultats de cette collaboration unique entre un club de football et une entreprise spécialisée dans le sommeil.