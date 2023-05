Ce que sera le classement final de Ligue 2 selon l’analyse des données

A cinq journées de la fin, la Ligue 2 est dans son money time.

À cinq journées de la fin du championnat de Ligue 2, des tendances commencent fortement à se dégager, aussi bien pour la montée au sein de l’élite du football français que pour la descente en National 1. Comme nous l’avons fait pour la Ligue 1, voici ce que sera le classement final de la deuxième division française, d’après les données de la plateforme prédictive, Fivethirtyeight.

Le Havre et le FCGB favoris pour la Ligue 1

Respectivement premier et deuxième de la Ligue 2 après 33 journées, le Havre et les Girondins de Bordeaux sont bien placés pour retrouver la Ligue 1. Et cela devrait être le cas, d’après Fivethirtyeight, qui estime que les Havrais ont 99% de chances d’être promu et 90% chances de gagner la Ligue 2. Seuls les Bordelais, et les Messins, troisièmes à trois points du FCGB, ont encore des chances de soulever le trophée, avec 9% de chances pour les premiers, et 1% pour les seconds. Pour les hommes de David Guion, la probabilité de montée est de 78%, loin devant le FC Metz et ses 32%. Autant dire que le trio de tête ne devrait pas bouger.

Niort assuré de voir la National 1

Cette saison 2022-2023 de Ligue 2 est particulière, puisque seuls deux premiers pourront accéder à la Ligue 1, tandis que les quatre derniers prendront la direction de la National 1. Dernier avec 10 points de retard, à cinq journées de la fin, sur le premier non relégable, Niort a 99% de chances de connaître la troisième division. La probabilité pour que Nîmes et Laval, respectivement 19ème et 18ème, suivent le même chemin, est de 82% pour les Crocos et de 79% pour les Lavallois. Si les dés semblent jetés pour ces trois écuries, reste à savoir qui sera le quatrième et dernier élu. Dijon, actuellement 17ème, fait office de favori avec 57%. Pour autant, la plateforme prédictive juge également assez probable de voir Annecy (42%) ou Valenciennes (31%) évoluer en troisième division la saison prochaine.

Des prédictions via des probabilités

Pour affiner ses prédictions Fivethirtyeight a sa propre méthodologie. Celle-ci se base sur ce que la plateforme spécialisée appelle un classement SPI, qui permet d’estimer la force d’une équipe. Une note est donnée à chacune d’entre elles, à partir des données de Transfermarkt. Ensuite, un calcul de probabilités est réalisé pour déterminer l’issue de chaque rencontre et le classement final.

Ce que sera le classement final de L2 selon l’analyse des données