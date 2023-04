Ce que sera le classement final de L1 selon l’analyse des données

A huit journées de la fin, la Ligue 1 est entrée dans son money time.

C’est le money time en championnat de France de Ligue 1, saison 2022-2023, le cap des trente journées est atteint, il n’en reste plus que huit avant le dénouement. Et tout est encore possible, du moins mathématiquement, car l’analyse des données telle que la produit la plateforme prédictive, Fivethirtyeight, livre un classement final assez figé, que ce soit devant pour le titre, voire les places d’honneur que derrière, la relégation.

Le PSG champion devant l’OM et le RC Lens. Le SCO, l’ESTAC et l’ACA en Ligue 2

Le titre donc, il semble promis au PSG, à 96% selon les statistiques du moment. Seuls l’OM et le RC Lens ont encore 2% de chances chacun de détrôner Paris de sa première place. Ils ont, par contre 80 et 76% respectivement pour part de voir la prochaine Ligue des champions. Les ratios sont bons pour ces trois formations citées ; il l’est aussi, mais plus défavorablement pour le SCO Angers, l’ESTAC et l’AC Ajaccio que l’analyse ici, relègue en Ligue 2. C’est plus partagé pour la quatrième place dans la « charrette », elle se joue à trois entre Auxerre, Strasbourg et Brest.

Prédictions finales de cette saison de Ligue 1 qui touche à sa fin

Pour parvenir à ces conclusions, Fivethirtyeight appuie sa méthodologie sur ce que les auteurs appellent le score SPI, donné à chaque club, que complètent les résultats sportifs et la valorisation marchande des collectifs à partir des estimations de Transfermarkt. S’en suit un processus de calcul de probabilités des résultats des matchs et un classement sportif déduit en fonction. Celui à lire ci-dessous…

