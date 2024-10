Arsenal – PSG: Qui va gagner selon les bookmakers ?

Le PSG est à Londres pour la 2e journée de la Ligue des champions.

Deuxième match de la Ligue des champions pour le PSG et une pression qui s’intensifie sur le groupe que dirige Luis Enrique. C’est à Londres face à Arsenal, sur la pelouse de l’Emirates Stadium, que les champions de France se rendent et il ne s’y présentent pas en favoris des cotes chez les bookmakers.

Arsenal est le favori des bookmakers face au PSG

Sur le marché victoire/nul/défaite, Arsenal est donné vainqueur à la cote moyenne de 1,7, le Paris Saint-Germain qui s’impose à 4,8 et le match est à 3,8. Ce sera pourtant plus serré qu’il n’y paraît à en juger par la prédiction du score exact le plus envisagé : le 1-1 qui vaut une cote moyenne de 6,4. C’est en balance avec la victoire 1-0 des Gunners à domicile, coté à 7,1.

Un double danger avec Kai Havertz et Bukayo Saka

Puisqu’il nous est promis de voir des buts, alors Kai Havertz sera celui qui poussera le cuir au fond des filets. Il est le favori des opérateurs, coté à 2,85, tandis que Bukayo Saka est présenté comme le joueur le plus décisif de l’équipe de Mikel Arteta. Pour le Paris SG, c’est plus serré entre Bradley Barcola et Randal Kolo-Muani, le premier justifiant d’une cote de but à 4,5, l’autre à 4,6. Arsenal – PSG est programmé à 21h.