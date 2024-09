A qui appartiennent les clubs de la Ligue 1 cette saison 2024-25 ?

Il y a de moins en moins de propriétaires individuels comme Frank McCourt à l’OM, à la tête des clubs de la Ligue 1.

Onze sur dix-huit, soit plus de la moitié des équipes du championnat de France de la Ligue 1 cette saison 2024-2025, sont à la propriété d’actionnaires étrangers. Et huit sur dix-huit sont des équipes incluses dans une stratégie de multipropriété, que ce soit exclusivement dans le monde du football (BlueCo, Eagle Football…), ou d’autres disciplines (INEOS, RedBird Capital, Kilmer Sports…).

Les capitaux étrangers gagnent du terrain. Les fonds d’investissements aussi

Tel est le paysage des propriétaires des clubs de la Ligue 1 que nous avons compilé à Sportune. Certains comptent plusieurs actionnaires, le RC Lens en a notamment intégré aux côtés de Joseph Oughourlia dernièrement, le Paris Saint-Germain aussi qui a la star de la NBA Kevin Durant comme nouvel investisseur depuis la mi-août dernier.

De plus en plus, les fonds d’investissements prennent le pas sur les propriétaires individuels. Et le phénomène pourrait encore s’accentue,r si Waldemar Kita, sollicité pour son FC Nantes ou encore Dmitri Rybolovlev, qui souhaiterait se désengager de l’AS Monaco, cèdent aux sirènes des financiers du football. Dans le cas du dernier, Rybolovlev, toute opération sera toutefois rendue plus compliquée, qu’elle devra au préalable être approuvée par le Palais princier.

Les propriétaires des clubs de la Ligue 1 saison 2024-2025

Angers SCO = Saïd Chabane

AJ Auxerre = James Zhou

AS Monaco = Dmitri Rybolovlev

AS Saint-Etienne = Kilmer Sports Ventures

FC Nantes = Waldemar Kita

Le Havre AC = Vincent Volpe

LOSC Lille = Melvyn Partner

Montpellier HSC = Famille Nicollin

OGC Nice = INEOS

Olympique de Marseille = Frank McCourt

Olympique Lyonnais = Eagle Football Holdings LLC

Paris Saint-Germain = Qatar Sports Investments

RC Lens = Joseph Oughourlia

RC Strasbourg = BlueCo

Stade Reims = Jean-Pierre Caillot

Stade Brestois = Denis Le Saint

Stade Rennais = Famille Pinault

Toulouse FC = Red Bird Capital