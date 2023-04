F1: Mercedes AMG proposerait 40 M€ à l’ingénieur Adrian Newey

Au centre de la rivalité qui oppose Red Bull Racing à Mercedes AMG F1, le très convoité ingénieur, Adrian Newey…

La rumeur d’une offre incroyable de Mercedes AMG F1 à Adrian Newey est le révélateur de la guerre livrée depuis 2021 entre l’équipe allemande et Red Bull Racing sur tout les terrains. Le bruit du paddock évoque une offre de 40 millions d’euros par saison. Un record pour un ingénieur qui gagne actuellement 12 millions d’euros par saison chez RB, depuis près d’une décennie. Dans l’histoire, jamais un ingénieur ne pouvait prétendre à une offre aussi importante, mais Adrian Newey si.

La Scuderia Ferrari a essayé

Déjà, il y a une décennie, le Britannique s’était vu proposer par la Scuderia Ferrari, un contrat de 20 millions d’euros par saison. Une offre s’accompagnant de l’ouverture d’un bureau d’étude en Angleterre, avec le personnel choisi par lui. A l’époque, Ferrari souhaitait rivaliser avec la puissante Mercedes AMG F1, qui dominait les courses de la saison 2014. Le coût était accessoire. Toutefois, Newey a décliné l’offre, préférant prolonger l’aventure avec Red Bull, tout en obtenant plus de liberté dans son emploi du temps.

Newey cumule 270 M$ de contrat avec des avantages mais…

L’ingénieur anglais de 64 ans, qui a cumulé près de 270 millions de dollars de contrat, depuis 1990 est devenu la cible, car il est en fin de contrat en cette saison 2023. Depuis 2006, l’accord qu’il a conclu avec Red Bull le lie directement, comme consultant technique F1, auprès de Dietrich Materchitz, au service de Red Bull Technology et Red Bull Racing. La disparition du patron autrichien, l’année dernière, fragilise l’accord historique. Désormais, il faut que l’équipe Red Bull Racing introduise directement le contrat de Newey dans ses effectifs, sauf que les bruits indiquent qu’il y a déjà 3 contrats exempts du budget plafond. Newey sera le 4ème.

Une rumeur ayant un objectif précis

La rumeur Mercedes AMG F1 est aussi une arme. Que l’intérêt de l’équipe allemande soit réel ou non, l’offre est destinée à affaiblir Red Bull Racing, dans le jeu d’influence que se livre les deux rivaux depuis 2021. La réaction de l’équipe autrichienne sera d’augmenter Newey, lui offrant 20 millions de dollars par saison, et de perdre des ressources techniques pour le développement avenir de ses monoplaces. Une technique qu’avait initié Ron Dennis dans les années 80, dans le jeu de rivalité entre McLaren et Ferrari à l’époque.