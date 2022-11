F1: Les business extra-sportifs de Lewis Hamilton

L’argent qu’il gagne sur les circuits, Lewis Hamilton l’investit pour partie dans des projets qui lui tiennent spécialement à coeur.

En fin de contrat en 2023, Lewis Hamilton envisage de prolonger l’aventure avec Mercedes AMG F1 au-delà. Les discussions vont débuter en décembre, pour aboutir d’ici mars. En coulisse, le septuple champion du monde a exposé l’ensemble de ses activités au-delà de la Formule 1. Elles sont nombreuses.

Tout a débuté en 2016, par la création de Project 44, la société de gestion de son image et de ses contrats F1. Auparavant, le pilote sous traitait cette démarche, désormais il la centralise. Il gagne 45 millions d’euros de salaire et un total de 70 millions, en cas de titre de champion du monde, de son contrat actuel. La société profite aussi des contrats passés avec des partenaires de l’image d’Hamilton, qui valent une quinzaine de millions d’euros par saison.

Lewis Hamilton est largement tourné vers le caritatif

Project 44 est propriétaire de l’équipe X44, qui engage et finance intégralement le projet Extreme E, depuis 2020. L’investissement avoisine les 5 à 7 millions par an, selon les estimations. Il est perçu comme un élément éducatif, il entre dans l’aspect caritatif des investissements de Lewis Hamilton. X44 utilise les ressources humaines de Mission 44 pour fonctionner. En outre, le pilote a financé à hauteur de 2 millions d’euros la commission Hamilton, qui sert de support pour influencer la RSE de la F1, entre 2020 et 2021.

Mission 44 a été lancée en juillet 2021 et Hamilton a promis un investissement à hauteur de 20-22 millions d’euros dans la structure. Selon nos informations, 8 millions d’euros de son salaire annuel versé par Mercedes, part au financement de la structure. Le constructeur s’engage également à financer le projet et la fondation Ingnite, elle aussi créée pour l’occasion. L’objectif de ces actions caritatives est de faire la promotion de la diversité et la représentation en général, dans les industries du sport automobile et des STEM. La formation au centre du système. Actuellement Mission 44 est entrain de préparer la deuxième phase de son plan, avec une expansion aux Etats-Unis et en Afrique.

Cette activité caritative compte beaucoup pour Lewis Hamilton. Il a été classé 5e personne la plus généreuse dans la liste des dons de 2022, pour avoir donné 24 millions de dollars à la défense de causes qui lui tiennent à coeur.

Des investissements choisis pour être en phase avec son style de vie

Depuis 2020, Lewis Hamilton construit un portefeuille d’investissements autour de son mode de vie. En l’espace d’une semaine, deux annonces ont révélé la nouvelle stratégie de développement du pilote, au-delà de la F1. D’abord la création d’Apollo Films, afin de répondre à un contrat TV, avec Apple. Deux projets sont actuellement à la phase de production. Un documentaire sur Lewis Hamilton et un film avec Brad Pitt, devant la caméra. Hamilton fait aussi partie du pool d’investisseur du projet TMRW Sports, aux côté de Tiger Woods et Rory Mcllroy, afin de démocratiser le Golf au plus grand nombre. Il a été suivi de Lando Norris, Carlos Sainz, Alex Albon et Serena Williams, dans ce projet. Ce n’est pas la seule association de star dont il fait parti, en soutien de start up. En 2021, il s’est associé au pool d’investisseurs de The Note Compagny, une société basée au Chili, centrée sur les produits à base de lait végétal. Hamilton a été suivi, de Roger Federer et même Jack Dorsey (fondateur de Twitter), cette société est valorisée à 1,5 milliards de dollars aujourd’hui et vise 10 fois plus, d’ici la fin de la décennie.

Après avoir été associé au projet de rachat du club de Football anglais de Premier League, Chelsea FC en début d’année 2022, le pilote anglais s’est finalement tourné vers les USA. En prenant quelques parts dans les Denvers Broncos en NFL, au cœur du mois d’aout 2022. La franchise a une valeur de 5 milliards de dollars aujourd’hui.

Au-delà de l’investissement dans les voitures et l’immobilier, Lewis Hamilton a construit depuis 2020, une nouvelle orientation de sa carrière. Un plan à 360 degré lui permettant de faire la promotion de son image, dans son ensemble. Il investit dans l’éducation, offre l’opportunité de stages (Mercedes AMG F1 et X44), il fait la promotion de son activité (Apollo Films), dépense en phase avec son style de vie et tout cela en incluant sa dimension de pilote de F1 pour l’avenir, avec l’implication de Mercedes-Benz, dans ses projets et plusieurs autres sponsors également.