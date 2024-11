Sergio Perez. Combien cela coûterait à Red Bull de rompre son contrat ?

Quel futur pour Sergio Perez ? S’il est sous contrat jusqu’en 2026 avec Red Bull, rien ne garantit qu’il pilotera la saison prochaine pour l’écurie autrichienne.

La pression monte autour du pilote mexicain Sergio Perez, dans sa relation avec l’écurie Red Bull Racing. Si le pilote a un contrat pour 2025 et 2026, son avenir est totalement incertain aujourd’hui. Un contrat restant un contrat, combien cela coûterait à Red Bull de rompre avec Perez ?

Une prolongation dans un climat délicat

L’annonce de la prolongation de la collaboration, en juin dernier, avait étonné à l’époque. Il est rare pour Red Bull Racing (RBR) de confirmer un accord avec un de ses pilotes aussi tôt dans la saison. Sauf que le moment de la signature avait une raison. En interne, la tension était à son comble. La rupture entre les dirigeants, Christian Horner, Helmut Marko et Adrian Newey était visible. Le team principal, Christian Horner est l’objet d’une enquête pour une présumée affaire d’harcèlement sexuelle avec son assistante, et sa légitimité contestée par le consultant de l’écurie, le Dr Helmut Marko, ayant une forte influence sur le choix des pilotes de l’équipe. Tandis qu’au même instant de la signature de la prolongation de Perez, l’ingénieur star de l’écurie, Adrian Newey annonçait en interne son départ, suite à l’affaire Horner.

En prolongeant son contrat, Perez a aussi augmenté son salaire. En 2021 et 2022, il avait débuté avec une rémunération à 7 millions d’euros, avant d’obtenir une augmentation sur l’actuel contrat 2023 et 2024, pour 10 millions d’euros annuels. S’y ajoutait une prime de 3 millions d’euros en cas de titre constructeur de l’écurie Red Bull Racing. Le contrat 2025 et 2026, lui considère un salaire estimé par notre partenaire le Business /Book GP, à 15 millions d’euros par saison.

Les clauses en faveur de Perez

Mais dans le cas d’une rupture, Red Bull devrait mettre la main à la poche. Si le pilote annonce sa retraite, Red Bull Racing s’engagera à payer 50% de son salaire uniquement pour 2025, soit 7,5 millions d’euros. Si le pilote est prêté, RBR devra également à payer le salaire du pilote mexicain durant la première année, dans son intégralité.

Et pour une rupture unilatérale ? Dans le détail, l’équipe autrichienne devra débourser 22,5 millions d’euros au total, selon nos informations. Et, si Perez ne débute pas la saison prochaine, il est dans l’obligation pour l’écurie Red Bull Racing de trouver une solution, soit à un poste d’ambassadeur, ou de piloter ailleurs. Si ce cas de figure se produit, les sponsors du Mexicain pourraient rester partenaires de Red Bull jusqu’en 2026. Mais avec une réduction massive de leur soutien, de l’ordre de la moitié. Ces derniers ont donné leur accord récemment pour investir 45 millions en 2025 et 2026 dans l’écurie Red Bull Racing.

Sachant qu’il n’y a plus de volant disponible pour 2025, le coût d’un arrêt de la collaboration entre Perez et RBR sera compris entre 7,5 millions d’euros dans le meilleur des cas (l’annonce de la retraite) et 22,5 millions d’euros (dans le cas de la rupture et le non alignement comme pilote titulaire de l’écurie autrichienne en 2025). Une opération économique complexe donc.