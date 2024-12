Salzbourg – PSG. Quel sera le scénario du match selon les bookmakers ?

Le PSG sera favori à Salzbourg. Ça tombe bien, car il a l’obligation de gagner.

Le Paris Saint-Germain se déplace à Salzbourg pour un match crucial de la 6e journée de Ligue des champions. Actuellement 25e au classement, le club de la capitale joue gros dans cette nouvelle formule de la compétition. Les bookmakers voient les Parisiens largement favoris pour cette rencontre, avec une cote de 1,25 contre 8,30 pour Salzbourg et 5,70 pour le match nul.

Selon les pronostics, le Paris SG devrait s’imposer assez nettement face à une équipe autrichienne en difficulté. Le scénario le plus probable serait une victoire parisienne par 2-0 (cote de 6,50) ou 3-0 (cote de 6,70). Les bookmakers envisagent également la possibilité d’un 0-1 (7,30) ou d’un 1-2 (7,10) en faveur du PSG.

Le PSG à la relance et favori en Autriche

Côté buteurs, les attaquants parisiens sont logiquement favoris. Même s’il est annoncé sur le banc au coup d’envoi, Randal Kolo Muani est le plus attendu avec une cote de 1,90 pour marquer à tout moment du match. Il est suivi de près par Gonçalo Ramos (1,95) et Bradley Barcola (2,05). Ces trois joueurs devraient animer l’attaque parisienne et mettre à mal la défense de Salzbourg, qui encaisse en moyenne 3 buts par match dans cette Ligue des champions.

Le match devrait être à sens unique, avec une domination parisienne attendue dès le début de la rencontre. Les bookmakers prévoient que le club champion de Frfance inscrira probablement plus de 2 buts (total PSG plus de 2 buts). La défense autrichienne, qui a déjà encaissé 15 buts en 5 matchs, risque de souffrir face aux assauts répétés des Parisiens.

Malgré le fait que ce soit un match à l’extérieur, la différence de niveau entre les deux équipes devrait se faire sentir. Luis Enrique et ses hommes sont dans l’obligation de s’imposer pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition. Cette pression, couplée à la supériorité technique du PSG, laisse présager une rencontre offensive où les Parisiens chercheront à faire la différence rapidement.