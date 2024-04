Salaire, durée, ce que Mercedes propose à Max Verstappen

Max Verstappen chez Mercedes ? Rien n’est encore faire, mais ça prend forme.

Max Verstappen va se voir proposer un contrat de trois saisons par Mercedes AMG F1, le constructeur allemand et Ineos ayant validé la proposition de contrat auprès du triple champion du monde. En signant le contrat jusqu’en 2028, à l’issue du deuxième titre de champion du monde de Verstappen, tout semblait gravé dans le marbre, tant le duo Red Bull-Verstappen imposait son rythme à l’ensemble du paddock.

Mais, des clauses de contrats sont apparues, démontrant que ce solide accord à plus de 500 millions d’euros signé entre les deux parties, a été scellé sur la base de fissures en interne. Une clause lie le consultant Red Bull, le Dr Helmut Marko, à Verstappen sur le présent contrat. Si l’un s’en va, l’autre partira. La tension a été réelle au Grand Prix d’Australie. Marko ayant déposé sa démission, qui a été refusée par Red Bull et Christian Horner, Max Verstappen n’a pas souhaité participer au Grand Prix. L’occasion ainsi pour Toto Wolff de s’engoufrer dans la brèche.

Un contrat à 265 millions de Mercedes pour Verstappen

L’écurie allemande proposera à Verstappen un contrat de 3 ans avec un salaire de 55 millions d’euros par an et une prime de titres portant le cumul à 100 millions d’euros. Soit un contrat proche de 265 millions d’euros au global. Le conseil d’administration du groupe Daimler AG a accepté de payer l’intégralité du contrat de Max Verstappen, alors que le groupe ne participait qu’à 50% du contrat actuel de Lewis Hamilton, à parité avec Ineos Group. Ce dernier, accepteraient, non plus de participer au salaire du pilote hollandais, mais de financer les primes évolutives de titre. Le contrat ne doit pas obligatoirement débuter en 2025, car le contrat actuel de Verstappen avec Red Bull Racing permet au champion du monde de sortir fin 2026. Il existerait la possibilité d’une avance en 2025 et 2026, en cas de signature de contrat.

Soutenir les projets de Verstappen

En coulisse, Toto Wolff s’active. L’objectif est de déstabiliser Red Bull Racing dans son projet sportif. Ainsi, il a été demandé à l’entourage de Verstappen ce qu’il comptait faire au-delà de son ambition de pilote. Le triple champion du monde dispose d’une équipe de 35 personnes mais ses projets personnels sont assez flous, la volonté de lancement d’une marque textile ayant été abandonnée récemment. Wolff s’engage ainsi à aider à développer l’entreprise Verstappen, comme il l’avait fait pour Lewis Hamilton et sa fondation en 2021. Un plan de 15 millions d’euros est à l’étude pour que l’équipe Mercedes AMG F1 soutienne des projets du pilote Verstappen, s’il pilote pour l’écurie allemande.