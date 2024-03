Saïd Benrahma, le footballeur le moins trollé d’Angleterre

Saïd Benrahma n’a pas eu à trop souffrir des trolls du web pendant sa période anglaise.

Alors que la cyberintimidation gangrène le monde du football, Saïd Benrahma fait plutôt figure d’exception. L’ex-joueur de West Ham United, recruté cet hiver par l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 a été le footballeur le moins trollé d’Angleterre, selon une étude publiée à cet effet.

Contrairement à Aït-Nouri, Benrahma n’était pas une cible des haters du web

Être footballeur professionnel, c’est côtoyer la gloire et les paillettes. Mais revers de la médaille, les joueurs sont aussi en première ligne face aux attaques et insultes sur les réseaux sociaux. Une réalité sombre que confirme une étude récente de Ticketgum. L’analyse des subreddits de football révèle que Rayan Aït-Nouri, jeune espoir de Wolverhampton Wanderers et ex-pensionnaire du SCO Angers, est le joueur le plus trollé d’Angleterre.

En deux mois seulement, il a subi 123 commentaires négatifs, soit plus de deux par jour. Jaidon Anthony (Leeds United) et Richarlison (Tottenham Hotspur) complètent le podium. A l’inverse, Saïd Benrahma jusqu’à son départ, a été plutôt épargné par ce fléau. Lui et son ancien partenaire Konstantinos Mavropanos ont été les moins victimes de commentaires sarcastiques, voire haineux, selon l’étude.

N’Golo Kanté, un autre épargné par les trolls des réseaux sociaux

L’ex-milieu de Chelsea désormais à Al-Ittihad, N’Golo Kanté, appartient lui aussi à cette catégorie de joueurs qui ont été les moins victimes de cyberharcèlement de l’autre côté de la Manche. C’est sûrement que tout le monde apprécie le milieu champion du monde avec les Bleus, en 2018.