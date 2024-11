LOSC – Juventus. Prédictions et verdict final du match selon les bookmakers

Le LOSC reçoit la Juventus dans le cadre de la Ligue des champions.

Pour cette 3e journée de Ligue des Champions, tous les regards se tournent vers le Stade Pierre-Mauroy, où Lille, actuellement 15e de la nouvelle poule unique, accueille une Juventus qui la devance d’une place. Les bookmakers donnent un léger avantage aux Turinois, avec une cote de 2,45 pour une victoire de la Juve, contre 2,9 pour une victoire des Lillois, tandis que le nul est coté à 3,15. Un match crucial pour ces deux équipes en quête de points et de confiance.

Les opérateurs sportifs anticipent un match relativement fermé avec peu de buts. Le score de 1-1 apparaît comme le plus probable avec une cote de 4,70, suivi du 1-0 en faveur de Lille (6,5) et du 0-1 pour la Juventus (6). Les scores plus prolifiques comme le 3-3 ou le 4-4 sont considérés comme très improbables, avec des cotes respectives de 46 et 20.

Vers un match nul 1-1 du LOSC et de la Juventus ?

En termes de buteurs, Dusan Vlahovic se positionne comme le favori pour trouver le chemin des filets avec une cote de 2,65. L’attaquant serbe, véritable point d’ancrage de la Juve, aura fort à faire face à la défense lilloise mais reste la principale menace côté turinois. Jonathan David, son alter ego lillois et autre favori des bookmakers, est coté à 2,95. L’attaquant canadien, auteur de nombreux exploits sous le maillot du LOSC, pourrait bien être l’homme du match si les Dogues venaient à créer la surprise.

Arkadiusz Milik et Nicolas Gonzalez étant absents, Francisco Conceicao représente également une menace sérieuse pour la défense lilloise avec une cote de 3,7. Côté LOSC, Mohamed Bayo (4,2) et Edon Zhegrova (4,7) sont également considérés comme des buteurs potentiels.

En se basant sur les cotes et tendances, les bookmakers imaginent un match sous tension, où chaque erreur pourrait coûter cher. L’approche tactique de Motta, souvent axée sur la solidité défensive, et celle de Genesio orientée vers la possession et la construction patiente, devraient donner lieu à une confrontation où les occasions nettes pourraient se faire rares. Un match nul semble être le scénario le plus envisagé, avec une petite préférence pour un 1-1, qui satisferait sans doute Lille, dans sa quête à la qualification.