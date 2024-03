Ronaldo recrute Rodrygo (Real Madrid) pour son agence marketing

L’agence marketing de Ronaldo va gérer les droits d’image de Rodrygo Goes.

Un nouvel élément rejoint l‘agence de marketing sportif Octagon Latam, propriété de l’ex-footballeur Ronaldo. Et non des moindres. L’entreprise a en effet annoncé la signature d’un contrat de représentation avec le jeune talent du Real Madrid et de la sélection brésilienne, Rodrygo Goes.

Rodrygo rejoint l’agence Octagon Latam de Ronaldo

À seulement 23 ans, Rodrygo a déjà un palmarès fourni : 9 titres avec le Real Madrid, dont une Ligue des Champions et un Mondial des Clubs, et plus de 200 matchs disputés sous le maillot merengue. En Champions League, il est même le meilleur buteur brésilien du club avec 18 réalisations. Considéré comme l’un des milieux offensifs du monde les plus prometteurs de sa génération, il est pressenti pour être un des piliers de la Seleção lors de la Coupe du Monde 2026.

Talent du Real Madrid et de la sélection du Brésil

Ronaldo, qui a connu une carrière extraordinaire ponctuée de succès et de défis, voit en Rodrygo un immense potentiel. L’objectif de l’agence Octagon est de lui offrir la même attention et le même accompagnement dont il a lui-même bénéficié tout au long de sa carrière. Cela se traduira par la mise en place d’un plan stratégique à long terme, la protection de son image et la recherche de partenaires pertinents pour maximiser son potentiel commercial, tant au Brésil qu’à l’international.

Rodrygo, quant à lui, se dit enthousiaste à l’idée de collaborer avec Ronaldo, qu’il considère comme une idole et un modèle de réussite. Il voit en cette collaboration une opportunité unique de se concentrer sur le terrain tout en consolidant sa présence dans le monde des affaires.