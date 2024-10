Real Madrid – FC Barcelone. Verdict final du Clasico selon les bookmakers

Direction Madrid pour le premier Clasico de la saison entre le Real et le FC Barcelone.

À quelques heures du premier Clasico de la saison, les bookmakers ont livré leur verdict pour ce choc au sommet de la Liga. Bien que leader du championnat avec trois points d’avance sur son rival historique, le FC Barcelone se déplace au Santiago Bernabéu du Real Madrid avec le statut d’outsider selon les opérateurs.

Vers un succès du Real Madrid à domicile ?

En effet, le Real Madrid part favori avec une cote de victoire à 1,9 contre 3,6 pour une victoire catalane. Le match nul est proposé à 3,95, suggérant un duel serré mais à l’avantage des Merengues. Dans le détail des scores exacts, les bookmakers privilégient un match relativement fermé avec une courte victoire madrilène. Le 1-0 en faveur du Real Madrid apparaît comme le scénario le plus probable (cote de 7), suivi de près par le 2-1 (6,6) et le match nul 1-1 (6,5). Une victoire barcelonaise sur le score de 0-1 est également envisagée avec une cote de 8.

Les scénarios plus prolifiques en buts, comme un 3-3 (30) ou un 4-4 (85), semblent peu probables aux yeux des opérateurs. De même, une victoire écrasante comme un 5-0 pour l’une ou l’autre des équipes paraît très improbable avec des cotes supérieures à 150.

Lamine Yamal, la grosse cote du FC Barcelone ?

Côté buteurs, un duel passionnant se profile entre les attaquants vedettes. Kylian Mbappé est donné favori pour marquer (1,8), talonné par Vinicius Jr (2) et Robert Lewandowski (2,35). La révélation Endrick et le prometteur Arda Guler complètent le top 5 des buteurs potentiels avec des cotes respectives de 2,6 et 3. Le milieu anglais Jude Bellingham, auteur d’un début de saison convaincant avec le Real Madrid, voit sa cote fixée à 3,6, tandis que le jeune prodige barcelonais Lamine Yamal est proposé à 4,35.

Au vu de ces cotes, les bookmakers semblent anticiper une victoire étriquée du Real Madrid, probablement sur le score de 1-0 ou 2-1, avec un but de l’un de ses attaquants vedettes. Réponse ce samedi soir sur la pelouse du Bernabéu.