Roland-Garros 2025. Face aux polémiques, La billetterie bascule vers le tirage au sort

Roland-Garros change son système de vente de billets pour répondre aux critiques formulées chaque année, face aux images de tribunes vides pendant le tournoi.

Face à l’affluence croissante, les polémiques nées chaque année de tribunes vides et pour garantir plus d’équité, Roland-Garros innove en 2025 en adoptant un système de tirage au sort pour sa billetterie. Fini la course effrénée aux billets, place à un dispositif voulu plus équitable qui vise à améliorer l’expérience d’achat des spectateurs.

Les fans devront s’inscrire entre le 27 janvier et le 9 février sur la plateforme officielle du tournoi. Un huissier procédera ensuite au tirage au sort, dont les résultats seront communiqués début mars. Les heureux élus se verront attribuer un créneau horaire spécifique pour effectuer leurs achats.

Un maximum de quatre billets par personne

La Fédération Française de Tennis a également revu à la baisse le nombre de billets par personne : maximum 4 places pour les courts principaux et annexes (du 25 mai au 1er juin), et jusqu’à 15 billets pour l’Opening Week et les courts annexes (du 2 au 8 juin).

Cette nouvelle formule vise plusieurs objectifs : réduire l’attente sur la plateforme, lutter contre les achats automatisés par des robots et rendre le tournoi plus accessible. Les licenciés FFT et les personnes en situation de handicap conservent quant à eux leur système de réservation habituel, à savoir qu’ils bénéficieront d’une période d’achat avancée et pour eux, sur le calendrier grand public.

