Real Madrid. Payés 500 €/mois, les scouts du Real se rebellent

Les recruteurs du Real Madrid, le plus grand club de foot au monde, se plaignent de leur condition.

Un mécontentement couve au Real Madrid parmi les talents qui détectent les futures stars du football. Ces éclaireurs, véritables sentinelles du recrutement, travaillent dans des conditions qui interrogent. Mais scouts qui sillonnent l’Espagne pour dénicher les pépites du football seraient, selon le média Relevo, rémunérés à hauteur de 500 € nets mensuels. Un salaire qu’ils déplorent selon le média espagnol.

500 euros par mois pour dénicher les futures stars du Real Madrid

Malgré leur rôle crucial dans la stratégie de développement du club – le Real Madrid étant reconnu comme la meilleure académie d’Europe – ces recruteurs se sentent sous-estimés. Leurs principales doléances : une rémunération déconnectée de leur investissement, des frais de déplacement insuffisamment compensés et un manque de considération.

Les kilomètres parcourus, les week-ends sacrifiés et la responsabilité de ne laisser échapper aucun talent constituent leur quotidien. Un travail titanesque pour une rémunération qui n’aurait pas évolué depuis plusieurs années, alors même que le club continue de briller grâce à sa politique de détection.

Le ras le bol manifesté à la suite d’un refus de places au Bernabeu

Symptomatique de leur frustration : lors d’une récente réunion à Valdebebas, ces scouts auraient été privés d’une place au stade Santiago Bernabéu, devant suivre le match sur écran. Un détail qui illustre leur sentiment d’être les grands oubliés d’un système qui pourtant les valorise.

Entre exigence de performance et manque de reconnaissance, ces sentinelles du football attendent que leur contribution soit enfin reconnue à sa juste valeur. CopyRetryClaude can make mistakes. Please double-check responses.