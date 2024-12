Real Madrid – Pachuca. Ça rapporte combien la victoire de la Coupe Intercontinentale ?

Un nouveau trophée pour Vinicius et une belle prime pour son Real Madrid.

Au lendemain du succès (3-0) du Real Madrid sur les Mexicains du CF Pachuca en finale de la Coupe Intercontinentale 2024, le club merengue s’adjuge un nouveau trophée sportif, doublée d’une prime de 5 millions de dollars, telle que promise par la FIFA organisatrice du tournoi et de son rendez-vous final disputé au Qatar.

5 M$ pour le Real Madrid vainqueur

La nouvelle formule, qui a réuni six clubs champions continentaux au lieu des sept habituels du Mondial des Clubs, a maintenu une répartition financière attractive. Le finaliste malheureux ne repart pas les mains vides, il se console d’un bonus de 4 millions de dollars qui, à l’échelle du CF Pachuca, pèse gros sur le budget du club.

Des primes aux six équipes

Les six équipes ont été financièrement récompensées, avec au moins le million de dollars au bénéfice du sixième et dernier, Auckland City. Pour le Real Madrid, l’opération était inévitablement rentable puisque le club champion d’Europe, n’avait qu’un match à disputer à minima 4 sinon 5 millions de dollars. Le club de Kylian Mbappé est le premier vainqueur de ce nouveau format, modifié en raison de la tenue prochaine d’un Mondial des clubs new look.

