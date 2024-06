Real Madrid: La tournée estivale des Galactiques aux US va rapporter une fortune

Le Real Madrid s’exporte bien de l’autre côté de l’Atlantique.

Le Real Madrid s’apprête à effectuer une tournée estivale aux États-Unis, fin juillet début août, qui s’annonce particulièrement lucrative pour le club champion d’Europe. Selon le quotidien espagnol As, le club madrilène devrait engranger pas moins de 20 millions d’euros grâce à trois matchs de prestige programmés en l’espace d’une semaine.

Le Real Madrid va disputer trois matchs aux Etats-Unis

Les Merengues affronteront successivement l’AC Milan (le 31 juillet), le FC Barcelone (le 3 août) et Chelsea (le 6 août). Mais c’est sans surprise le Clasico contre le Barça qui suscite le plus d’engouement. Les billets pour cette rencontre, prévue le 3 août au MetLife Stadium du New Jersey en banlieue de New York, s’arrachent jusqu’à 5 000 dollars, soit dix fois plus que pour les autres matchs.

Les billets pour le Clasico du 3 août s’arrachent

Cette tournée s’inscrit dans une stratégie bien rodée du Real Madrid, qui inclut systématiquement un Clasico dans son programme américain pour maximiser ses revenus et recettes liées. En 2022, le club avait déjà engrangé 15 millions d’euros pour la tenue de trois matchs similaires. L’attrait pour ces rencontres de gala ne faiblit pas, malgré l’incertitude sur la présence de toutes les stars comme Vinicius, Bellingham ou le futur madrilène Mbappé.

Cette manne financière conforte les propos de Carlo Ancelotti, qui estimait récemment qu’un seul match du Real valait 20 millions. Une réalité économique qui illustre la puissance de la marque Real Madrid sur le marché international.