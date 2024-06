Mbappé: Comment ses sponsors réagissent à son transfert au Real Madrid ?

Dans la liste des réactions au transfert de Mbappé au Real Madrid, il y a celle de ses sponsors.

C’est depuis hier en fin de journée et l’officialisation par le Real Madrid du transfert, l’actualité dominante à l’internationale que celle qui voit l’un, sinon le meilleur footballeur du monde, s’associer à l’un, sinon le meilleur club du monde. En l’occurence Kylian Mbappé et le Real Madrid. Les réactions sont nombreuses et viennent de partout, à commencer par les sponsors qui soutiennent le capitaine de l’équipe de France.

Les sponsors de Mbappé s’associent à son transfert vers le Real Madrid

A part la maison Dior qui l’habille hors des terrains de football et Rimowa, une entreprise spécialisée dans les bagages, pour deux de ses commanditaires premium qui n’ont rien publié, les autres y sont tous allés sur les réseaux sociaux, d’un commentaire ou d’une image, voire les deux, pour saluer ce transfert du natif de Bondy. A commencer par le premier de ses partenaires commerciaux, son équipementier Nike.

Le jeu de mot bien inspiré du lunetier Oakley

« Greatness is a journey, not a destination », est-il écrit, « Greatness » (la grandeur) étant le qualificatif dont use Nike dans ses communications pour désigner ses meilleurs athlètes. « Aimez vos rêves jusqu’à ce qu’ils vous aiment en retour », ajoute la Virgule en légende de l’image. Oakley qui lui fournit ses lunettes s’est exprimé plus discrètement dans une story éphémère, au jeu de mot bien inspiré pour un lunetier : « Nouveau chapitre en vue », avec Mabppé regard tourné vers l’horizon, ses yeux derrière une paire produite par la marque.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hublot (@hublot)

Hublot fait dans la sobriété en reprenant le visuel de sa dernière campagne promotionnelle

« Félicitations à notre ambassadeur Kylian Mbappé pour cette nouvelle aventure passionnante. La famille Hublot est très fière de vous. Tous nos meilleurs vœux pour un avenir radieux », écrit enfin la marque horlogère Hublot, dans un message plus conventionnel. Reste la ville de Bondy, celle qui l’a vue naître et grandir et que le joueur affiche en lien en partenaire, elle n’a rien communiqué sur le sujet mais nul doute que son meilleur ambassadeur au destin étoilé fait la fierté de toute une ville dans le département de la Seine-Saint-Denis.