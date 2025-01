Real Madrid. Avec Mbappé en guest, un nouvel avion aux couleurs du Real Madrid

Une nouvelle livrée pour l’avion d’Emirates aux couleurs du Real Madrid. – @Emirates

Emirates Airlines a dévoilé un nouveau Boeing 777 aux couleurs du Real Madrid, comme la compagne le fait régulièrement sur la longueur de son partenariat initié en 2013. L’appareil, qui arbore une livrée spéciale mettant en scène les plus grandes stars du club, dont Kylian Mbappé, a effectué son premier vol en transportant l’équipe à Djeddah pour la Supercoupe d’Espagne.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la collaboration de plus d’une décennie entre la compagnie aérienne émiratie et le club madrilène, qui court jusqu’en 2026 et constitue le plus long partenariat maillot de l’histoire de la Liga. L’avion personnalisé desservira plusieurs destinations internationales, notamment Athènes, Vienne, Miami, Seattle et Koweït.

Le plus vieux sponsor maillot de la Liga

Emirates, qui opère deux vols quotidiens vers Madrid depuis 2010, poursuit ainsi sa stratégie d’association avec le sport de haut niveau. La compagnie, qui modernise actuellement sa flotte avec l’introduction de 40 appareils rénovés, dont 27 A380 et 13 Boeing 777, vient également d’accueillir son premier A350.

Cette nouvelle livrée aux couleurs du Real Madrid symbolise l’engagement d’Emirates dans le sport mondial, un engagement qui s’étend au-delà du football avec des partenariats dans le tennis et le rugby à sept.