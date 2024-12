RC Lens – PSG. Quelle sera l’issue de la rencontre selon les bookmakers ?

Lens face au PSG : un choc pour boucler les 32es de finale de la Coupe de France.

Pour ces 32es de finale de la Coupe de France, le tirage a réservé une affiche spectaculaire : le RC Lens accueille le Paris Saint-Germain dans un choc au sommet. Les bookmakers s’attendent à une rencontre intense entre deux équipes de Ligue 1 au style contrasté. Si l’avantage est donné au PSG, la qualification des Parisiens ne semble pas pour autant garantie.

Les cotes reflètent un certain équilibre malgré la faveur accordée aux hommes de Luis Enrique. La victoire parisienne est cotée à 1,80, tandis qu’un succès lensois s’affiche à 4,30 et le match nul à 3,85. Pour la qualification, le Paris SG reste favori à 1,45 contre 2,65 pour les Sang et Or.

Le PSG est désigné favori mais la qualification est loin d’être acquise

Dans le détail des scores, les opérateurs anticipent un match serré. Le 0-1 et le 0-2 en faveur du PSG apparaissent comme les scénarios les plus probables (cotes de 6,00 et 6,90), suivis de près par le nul 1-1 (5,50). Une victoire lensoise 1-0 est cotée à 9,80.

Côté buteurs, le duo d’attaque parisien Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani fait figure de favori avec des cotes respectives de 2,36 et 2,37. Bradley Barcola suit à 2,59. Pour Lens, c’est Martin Satriano qui présente la meilleure probabilité de marquer avec une cote de 3,75, devant Florian Sotoca à 4,20.

Les bookmakers semblent ainsi anticiper une rencontre disputée, avec un léger avantage pour le PSG, mais sans exclure une possible surprise lensoise dans un Bollaert qui sera à coup sûr bouillant pour l’occasion.