RC Lens – LOSC. Le sponsor manche cède sa place pour le derby

Geste solidaire d’un sponsor maillot du RC Lens à l’occasion du derby face au voisin LOSC Lille.

À l’occasion du derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC prévu ce samedi 26 octobre (21h), le club artésien marque son engagement dans la lutte contre le cancer à travers une initiative solidaire. Aushopping Noyelles, partenaire premium des Sang et Or, a accepté de céder sa visibilité sur la manche gauche du maillot au profit d’un badge « Ligue contre le cancer ».

Le RC Lens et son sponsor s’associent à la Ligue contre le cancer

Cette action s’inscrit dans le cadre de la campagne « À ce stade », menée ces dernières semaines par le Racing en collaboration avec la Ligue contre le cancer. Le club a notamment mis en lumière les témoignages de figures emblématiques touchées par la maladie, comme Régis Cailliau, leader des Musiciens du Kop lensois, ou Sarah M’Barek, manageure de l’équipe féminine.

Des maillots du derby aux enchères et les fonds reversés

Le stade Bollaert-Delelis servira pour l’occasion de plateforme de sensibilisation. Des stands de prévention, animés par la Ligue contre le cancer et le Groupe AHNAC, seront installés dans les tribunes Delacourt et Trannin pour informer le public sur les comportements préventifs à adopter. Point d’orgue de cette initiative solidaire : les maillots des joueurs sur le terrain seront mis aux enchères après la rencontre. Les bénéfices, collectés par le Racing Cœur de Lens, seront intégralement reversés à la recherche médicale via la Ligue contre le cancer.