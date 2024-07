RC Lens: Plus de 120 M€ cumulés, l’évolution des droits TV sur 10 ans

Le RC Lens et son président/actionnaire redoutent les conséquences de la nouvelle grille des droits TV.

Il était l’un des cinq présidents de la Ligue 1 contre le choix de DAZN et BeIn Sports pour diffuseurs à venir de la Ligue 1, Joseph Oughourlian s’en est longuement expliqué lundi sur sa page Linkedin. L’actionnaire majoritaire du RC Lens redoute, au-delà des effets sur les consommateurs français, une baisse significative des revenus tirés des droits de l’audiovisuel : « C’est in fine environ 9 millions d’euros pour le RCL », anticipe-t-il pour l’avenir.

L’actionnaire du RC Lens craint une lourde diminution des droits TV

Si son calcul est exact, c’est en effet un très gros manque à gagner pour le club nordiste ainsi que nous l’avons observé à Sportune. Nous avons compilé une décennie de recettes et d’évolution des droits TV au RC Lens, qui a sur la période, fréquenté doublement la Ligue 1 et la Ligue 2. Neuf millions d’euros rapprocheraient l’équipe nordiste de ses standards de la Ligue 2, quand elle générait plus ou moins sept millions annuels.

Le RC Lens va battre un record en 2024. Avant de reculer la saison suivante

Les chiffres sont ceux de la période 2014-2023, sachant qu’en 2024 le Racing a forcément battu un record historique en la matière, puisqu’il s’est invité dans la grande cours de la Ligue des champions. Car c’est là, l’une des particularités à noter des données rapportées : elles sont les officielles de la DNCG, mais elles englobent à la fois les droits domestiques et internationaux de la Ligue 1, couplés à ceux des coupes européennes quand il y a eu et des autres compétitions plus mineurs, telles que la Coupe de France.