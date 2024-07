Droits TV: Oughourlian (RC Lens) exprime ses craintes en citant Einstein

Joseph Oughourlian ne voulait pas de ce choix dans la négociation des droits TV et le président et actionnaire majoritaire du RC Lens l’exprime longuement.

Autrement qu’en monopolisant les canaux de diffusion de son propre club, le RC Lens, c’est à titre personnel et sur son compte Linkedin, que Joseph Oughourlian a exprimé ce lundi ses inquiétudes et réflexions personnelles, après la conclusion des négociations autour des droits TV de la Ligue 1, au bénéfice de DAZN (8 matchs par journée) et BeIn Sports (1 match).

L’actionnaire majoritaire du RC Lens exprime ses doutes en trois temps

« Alors que l’interminable dossier des droits TV a livré un verdict et que l’heure est au satisfecit, je vous livre mes profondes inquiétudes exprimées à maintes reprises ces derniers jours », attaque l’actionnaire majoritaire du RC Lens, qui livre une réflexion en trois points. D’abord, il regrette le choix pour son découpage et le prix dont va devoir s’acquitter au bout du compte le suiveur du football : peu ou prou, une cinquantaine d’euros mensuels pour suivre toute la Ligue 1.

« À titre de comparaison, payer l’offre TV cette saison sera plus onéreux que l’abonnement le plus cher à Bollaert (545 euros) », écrit-il plus tard à l’évocation à l’inverse, du montant des négociations obtenues par la LFP, la Ligue 1 étant valorisée à 500 millions d’euros annuels. L’homme d’affaire a fait ses propres comptes : « c’est in fine environ 9 millions d’euros pour le RCL. » Et d’ajouter : « Jamais les clubs de L1 n’ont touché aussi peu au titre des droits TV. »

L’un des cinq clubs opposés à ce choix dans la négociation des droits TV

Il regrette enfin, l' »entêtement à penser montants fixes [qui le] renvoie aux mirages du passé. » Et Joseph Oughourlian de conclure en citant Albert Einstein : « »La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent », je crains que le pseudo-conservatisme des présidents ne nous y mène tout droit. » Il était l’un des cinq présidents de clubs (avec l’ASSE, l’OL, Rennes et Brest), à s’opposer ouvertement à ce choix de diffusion.