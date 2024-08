RC Lens: Combien vaut le 11 type de la saison 2024-25 sur le mercato ?

Le capitaine Brice Samba est l’un des joueurs les plus chers du RC Lens cette saison.

Du changement à tous les étages au RC Lens, de la direction opérationnelle avec l’intronisation d’un nouveau directeur général, à la gestion sportive désormais confiée au technicien belge Will Still en passant par plusieurs joueurs en place. Au RC Lens, le mercato n’est pas encore fini, alors que débute ce week-end la nouvelle saison.

Le RC Lens fait sa mue cette saison 2024-2025

L’actionnaire majoritaire Joseph Oughourlian ayant exprimé son souhait de réduire les dépenses et la masse salariale, des départs sont encore à prévoir qui seront potentiellement compensés par des renforts. C’est surtout vrai en défense pour l’Autrichien Kevin Danso, le joueur le plus cher du collectif lensois, estimé à plus ou moins 25 millions d’euros.

Sur le départ, il n’est donc pas dans le 11 type de la saison 2024-2025 tel que l’annonce le journal L’Equipe à ce stade inaugural du championnat. Brice Samba y figure, avec le brassard de capitaine, mais lui non plus n’est pas certain de rester jusqu’au bout de la saison.

Un effectif valorisé à 82 M€ sur ce mercato

A l’ajout des onze joueurs, ce collectif sang et or vaut 82 millions d’euros sur ce marché des transferts soit un joueur valorisé à la moyenne de 7,5 millions d’euros. Non loin de David Pereira da Costa placé en 10 derrière les deux attaquants.

Combien vaut le 11 type de la saison 2024-25 du RC Lens sur le mercato ?

Brice Samba = 13 M€

Jonathan Gradit = 5 M€

Malang Sarr = 4 M€

Facundo Medina = 20 M€

Przemyslaw Frankowski = 10 M€

Deiver Machado = 5 M€

Nampalys Mendy = 3 M€

Adrien Thomasson = 5 M€

David Pereira da Costa = 8 M€

Wesley Saïd = 5 M€

Florian Sotoca = 4 M€