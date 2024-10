RC Lens: 7 attaquants libres pour remplacer Martin Satriano

Le RC Lens a perdu Martin Satriano pour plusieurs mois et pourrait envisager de le remplacer par un joker médical.

C’est un coup dur pour le RC Lens, mais avant tout pour Martin Satriano qui s’est gravement blessé, à l’occasion du dernier match de son équipe, disputé face à l’OGC Nice. L’attaquant uruguayen est touché au genou gauche, victime selon le communiqué officiel de son club, d’une rupture du ligament croisé antérieur. Son absence sera longue, il devra observer de six à huit mois avant de retrouver les terrains.

Un joker médical pour remplacer Satriano au RC Lens ?

Le club nordiste pourra, s’il le souhaite, user d’un joker médical. A condition aussi qu’il le puisse financièrement, car il faut se rappeler l’intervention du début de saison de l’actionnaire majoritaire, appelant à faire des économies. Le marché des joueurs libres peut en ce cas offrir des possibilité au board du RC Lens.

Dans la liste des attaquants disponibles, plusieurs ont déjà fréquenté le championnat de France. Le plus premium qu’est Wissam Ben Yedder, est aussi le plus cher en salaire et il souffre en ce moment d’une réputation ternie par des accusations d’agressions sexuelles portées à son encontre, qui sont en cours de jugement. Pour les autres, quatre sont des étrangers, dont trois sont passés par les clubs aux plus gros budgets : Eric-Maxim Choupo-Moting au PSG, Mariano Diaz à l’Olympique Lyonnais, mais aussi Mario Balotelli à l’Olympique de Marseille, ainsi qu’à l’OGC Nice. Ce dernier serait en discussion avancée avec un club de troisième division espagnole.

Gameiro coche beaucoup de cases pour épauler le club dans cette situation

Avec eux, l’international sud-africain et ancien strasbourgeois, Lebo Mothiba. Lui, ou Kevin Gameiro, son ancien partenaire au club alsacien, qui a bien des avantages (salaire, connaissance du championnat, capacité à se fondre dans un collectif, expérience…), à faire valoir pour un rôle de joker. Sinon, il y a encore Anthony Modeste, qui comme Gameiro prend de l’âge (36 ans), mais qui a lui aussi un long CV pour lui, pour un besoin dans une situation d’urgence.