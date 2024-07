RC Lens: 5 Gardiens désormais libres pour remplacer Brice Samba

Keylor Navas est l’un des gardiens les plus premium sur le marché des portiers libres contractuellement.

Parmi les dossiers brûlants du côté du RC Lens, celui des gardiens de but ne l’est pas encore totalement, tant que Brice Samba est en poste en numéro un. Mais le joueur actuellement l’Euro 2024 avec les Bleus n’a jamais semblé aussi proche de la sortie que depuis que le propriétaire Joseph Oughourlian a évoqué le besoin d’économie et les départs à venir dans le collectif.

Si Brice Samba doit partir le RC Lens se tournera peut-être vers les joueurs libres

Le nom de Brice Samba revient avec insistance, il est notamment donné comme une piste de l’Olympique de Marseille. S’il doit partir, Lens devra le remplacer et pour recruter malin à moindre coût, il y a le marché des joueurs désormais libres sur le marché, depuis ce lundi 1er juillet. La plupart des gardiens concernés sont toutefois vieillissants, mais certains ont un bagage technique et un CV particulièrement séduisants.

Cinq profils tous des anciens du championnat de France de Ligue 1

Nous en avons repéré cinq de niveaux, mais aussi d’accessibilité différents, notamment sur la rémunération. Pour une intégration plus rapide, tous ont déjà évolué en France et en Ligue 1. Il y a d’abord les plus incertains sur le niveau de forme et/ou la capacité à exercer, en tant que numéro un au RC Lens. Feraient-ils. Au moins de très bon numéro 2. Le premier est Rémy Descamps que le FC Nantes vient tout juste d’annoncer comme partant. Il discuterait actuellement avec l’Olympique Lyonnais. L’autre est Benoît Costil, certes il est passé par Lille, mais sans jamais jouer et il sort d’une saison un peu plus consistante avec l’US Salernitana.

Deux ex du PSG, mais deux profils compliqués chacun avec ses raisons

Autre profil douteux sur le bulletin de santé, l’Espagnol Sergio Rico a été la victime d’un grave accident de cheval en mai 2023 et il n’a plus foulé depuis les pelouses de football. Il s’est dit près à retrouver le football, mais selon les dernières tendances, le PSG ne va pas le conserver. Ni lui, ni son ancien coéquipier Keylor Navas, d’un calibre (mais aussi d’un salaire), supérieur à l’Espagnol. Le Costaricien a formalisé son départ du club de la capitale et certainement de la France où il serait actuellement visé par une enquête liée à la plainte de l’un de ses anciens employés. Cela pourrait rendre compliqué son transfert dans une autre équipe de Ligue 1.

Enfin Kasper Schmeichel, le fils de la légende Peter, qui n’a plus grand-chose à envier de son paternel. Certes il avance dans l’âge (37 ans) et certes, il a échoué à s’imposer avec l’OGC Nice, mais il sort d’un Euro plutôt convaincant avec le Danemark qui a été éliminé en huitièmes de finale par le pays hôte, l’Allemagne.