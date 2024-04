PSG: Randal Kolo-Muani se lance dans le business de l’immobilier

Randal Kolo Muani se projète déjà sur la suite de sa carrière.

Revenu en France cet été après un passage en Allemagne au service de l’Eintracht Francfort, Randal Kolo-Muani a pris de l’épaisseur dans sa carrière, sous le maillot de l’équipe de France et désormais celui du PSG. Maintenant qu’il appartient à la caste très convoitée des footballeurs les mieux payés du pays, avec son salaire estimé à neuf millions d’euros annuels sans les primes.

Randal Kolo Muani vient de crééer la société RKM 98 Immo

L’attaquant de 25 ans peut donc anticiper l’avenir, quand il devra se projeter ailleurs que sur le rectangle vert, quand bien même en a-t-il le temps. Depuis le début de cette année, il s’est lancé dans le business de l’immobilier en créant, tel que nous l’avons appris à Sportune, sa société RKM 98 Immo. C’est une forme d’extension à la première RKM 98 (comme ses initiales et son année de naissance) qu’il a monté plus tôt en 2022, dans le but de gérer ses revenus tirés extra-football, tirés de ses droits à l’image.

L’attaquant du PSG a ses deux frères pour associés

RKM 98 Immo a pour objet la construction, la rénovation, l’achat ou la location de biens immobiliers. Randal Kolo Muani en est le principal bénéficiaire mais il n’en est pas le seul, il s’est associé à ses deux frères aînés, Kévin et Terence qui se partagent 5% des parts. La société a été créée auprès du tribunal de commerce de Bordeaux et elle siège non loin, à Bruges.