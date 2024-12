Qui va gagner la Coupe du monde des clubs selon les bookmakers ?

La FIFA est restée sourde aux critiques avec sa nouvelle Coupe du monde des clubs en 2025.

C’est aujourd’hui jeudi, à 19h en France, que va se dérouler le tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs 2025, pour la première fois dans son nouveau format à 32 équipes. Les projecteurs seront braqués sur les plus grands clubs mondiaux du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. C’est encore loin, mais déjà selon les bookmakers, une équipe sort clairement du lot pour la victoire finale : Manchester City.

Inspirée par le format de la Coupe du Monde des nations, cette nouvelle version de la Coupe du Monde des Clubs regroupera les champions de tous les continents dans un tournoi d’un mois. Les 32 équipes seront réparties en huit groupes de quatre, avec une phase à élimination directe à partir des huitièmes de finale. Un calendrier inédit pour un tournoi qui cherche à renforcer son prestige sur la scène internationale.

Manchester City favori, le PSG en plus lointain outsider

Malgré une concurrence féroce en Premier League où Liverpool semble avoir pris l’avantage en championnat, Manchester City conserve sa place de leader sur la scène internationale. Après avoir remporté la Ligue des champions et la dernière édition de la Coupe du Monde des Clubs, les hommes de Pep Guardiola sont crédités d’une cote moyenne de victoire de 3,5 .

Derrière les Sky Blues, les joueurs du Real Madrid pointent à la deuxième place des favoris à la cote de 4, suivis par le Bayern Munich, à 7. Ces deux clubs ont une riche histoire dans les compétitions internationales, et leurs effectifs étoffés font d’eux des challengers sérieux. Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions en 2021, affiche une cote de 8, tandis que l’Inter Milan et le Paris SG, respectivement à 11 et 12, ambitionnent de bousculer la hiérarchie. Parmi les autres clubs européens présents, la Juventus (25) et le Borussia Dortmund (25) pourraient surprendre, bien que leurs chances soient jugées moindres.

Les clubs sud-américains comme Flamengo et River Plate devraient bénéficier d’un fort soutien populaire, mais leurs cotes élevées (33 et 50) témoignent de l’écart perçu avec les meilleures équipes européennes. Les représentants asiatiques et africains, tels qu’Al-Ahli (150), ou le Wydad AC (500), viseront avant tout à briller face à des opposants prestigieux.

Des critiques se font entendre sur l’accumulation des rencontres

Cette nouvelle mouture du tournoi ne fait pas l’unanimité. La charge de travail des joueurs suscite des inquiétudes, et des menaces de retrait de certains clubs ont été évoquées. Face à cela, la FIFA a annoncé des règles strictes pour garantir la participation des équipes qualifiées, tout en promettant une gestion optimisée pour réduire l’impact sur les calendriers des joueurs.

Outre le suspense sportif, cette Coupe du Monde des Clubs est aussi un levier commercial majeur pour la FIFA, qui gérera directement les droits de diffusion et les accords commerciaux. Les États-Unis, terre d’accueil du tournoi, offrent une opportunité unique de conquérir un public global et de renforcer l’attrait du football sur le marché nord-américain.