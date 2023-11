Ce que coûte aux clubs de Ligue 1 les places vides dans les stades

Tous les clubs de Ligue 1 ne remplissent par leurs stades les soirs de matchs.

Déjà la saison dernière et encore celle en cours, la Ligue 1 connait une progression remarquable des affluences dans les stades. Récemment, la Ligue de football professionnel a donné les premières tendances au tiers de l’exercice 2024-2025, elles sont particulièrement bonnes avec près de la moitié des clubs qui évoluent à 90% ou plus de taux de remplissage. Le manque à gagner des places vides et pour ces équipes là réduit, voir nul quand les rencontres se jouent à guichets fermés.

Des affluences records en Ligue 1 depuis la saison dernière

A Sportune, nous avons dressé un classement du coût des places vides pour chaque club, en prenant pour base les tarifs de billets les plus bas multiplié par le différentiel entre les affluences moyennes prises sur la plateforme Transfermarkt et la capacité des stades rapportée par la LFP. Le sujet, convenons-en, admet des imperfections, notamment sur le fait que les tarifs peuvent évoluer dans la saison, en fonction de l’affiche disputée.

50 000 € en moyenne le manque à gagner par club sur la base d’un billet le moins cher

Il apporte néanmoins une forme d’éclairage sur le potentiel manque à gagner d’un match de championnat. Le cumul des 18 clubs approche les 900 000 euros à chaque journée de Ligue 1 pour une moyenne à 49 600 euros qui serait à rapprocher du Clermont Foot, à ce détail près que le club Auvergnat a son stade Gabriel-Montpied en rénovation, le concernant sa capacité est celle donnée en configuration normale. Ce classement pointe surtout l’efficacité de Brest, Lens et Strasbourg pour principaux à remplir leurs écrins et donc limiter les pertes à la billetterie.

Plus de 100 000 € à l’OL et au Losc qui peinent à remplir leurs stades

Au contraire de l’Olympique Lyonnais ou du Losc, pour deux des plus grandes enceintes du championnat qui peinent à se remplir. Malgré des billets accessibles à près de 10 euros, l’un et l’autre approchent voire dépassent les 150 000 euros du coût des places vides. C’est a minima deux fois plus que les clubs suivants.

Ce que coûte aux clubs de L1 leurs places vides dans les stades

Club Capacité du stade Affluence moyenne Coût du billet* Coût des places vides Lyon 59 186 43 147 10 € 160 390 € Lille 50 156 35 349 10 € 148 070 € Metz 28 825 23 858 15 € 74 505 € Toulouse 32 696 25 468 10 € 72 280 € Paris 47 929 46 140 40 € 71 560 €