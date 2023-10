Combien ça coûte une place dans les stades de la Ligue 1 cette saison ?

De 4 à 40 euros au Parc, les premiers prix des places en Ligue 1.

Le football élite est un spectacle qui reste relativement accessible sur toutes les pelouses de la Ligue 1, à le comparer avec d’autres championnats voisins, en premier lieu l’Angleterre et sa clinquante Premier League. Mais les tribunes ne sont toutefois pas aussi abordables d’une équipe à l’autre, en particulier celles du Parc des Princes où évolue le PSG.

Au PSG les premiers prix les plus chers de la Ligue 1

Il faut compter un minimum de 40 euros et jusqu’à 500 euros pour les billets les plus chers pour voir Mbappé, Dembélé et co, quand ils se produisent à domicile. Les chiffres que nous vous donnons sont pour partie ceux tirés du journal L’Equipe en début de saison, que nous avons complété à Sportune sur la base des tarifs pratiqués par les clubs en ligne.

11 € le premier tarif moyen des écrins du championnat

Il est important de noter que les tarifs sont indicatifs et peuvent varier selon l’adversité ; certains clubs augmentent les prix les soirs de match de gala. Ne sont également répertoriés que les billets pour les plus petits budgets, selon la taille des enceintes et le niveau de prestation fourni, le multiple d’écart peut aller jusqu’à 30 voire 40 entre le premier prix et le plus élevé.

En moyenne, il faut compter onze euros pour les tarifs les plus accessibles en championnat (et uniquement en championnat), cette saison 2023-2024. Contre 35 livre sterling (40 €), le minimum à payer de l’autre côté de la Manche.

Les premiers à la billetterie des clubs de la Ligue 1

Paris = 40 €

lens = 15 €

Marseille = 15 €

Metz = 15 €

Strasbourg = 12 €

Rennes = 10 €

Toulouse = 10 €

Reims = 10 €

Lyon = 10 €

Nice = 9 €

Lorient = 8 €

Le Havre = 8 €

Nantes = 8 €

Montpellier = 8 €

Monaco = 8 €

Clermont = 8 €

lille = 5 €

Brest = 4 €