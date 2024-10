OGC Nice. Un « partenaire match » signe pour deux ans

L’OGC Nice élève le niveau de ses prestations VIP en s’associant à SIFAS.

L’OGC Nice s’associe pour les deux prochaines saisons avec Sifas, marque locale d’ameublement qui devient « Partenaire Match » du club. Ce partenariat donne naissance à « La Riviera par Sifas », un nouvel espace VVIP au cœur du Salon Présidentiel de l’Allianz Riviera, conçu pour offrir une expérience premium aux invités du club.

« Cette collaboration incarne parfaitement l’esprit et le positionnement de l’OGC Nice, à la croisée de l’élégance et de l’authenticité de la French Riviera », explique par communiqué la directrice sponsoring de l’OGC Nice, Cynthia Marcou. « Devenir partenaire de l’OGC Nice est une immense fierté pour notre marque, ancrée dans la région depuis plus de 60 ans. Ce partenariat, qui s’incarne dans la création d’un espace VVIP à l’Allianz Riviera, met en lumière notre passion commune pour l’excellence, le design et l’art de vivre méditerranéen », ajoute le directeur général de Sifas, Jérôme Armaroli.

Le projet inclut également une refonte de la Loge Présidentielle, le tout autour d’un design méditerranéen et contemporain, symbole de l’élégance niçoise.