PSG: Un nouveau sponsor sur le maillot de l’équipe de handball

Le PSG a prolongé et étendu son partenariat avec la marque Reuter.

Le Paris Saint-Germain Handball a annoncé la prolongation de son partenariat avec le site de e-commerce Reuter pour deux saisons supplémentaires. Cette collaboration, initiée en 2020, verra désormais le logo de l’entreprise spécialisée dans la vente en ligne d’équipements pour salles de bains, cuisines et luminaires, apparaître au dos des maillots des joueurs parisiens.

Le logo de Reuter au dos du maillot des joueurs du PSG

Ce renouvellement intervient dans un contexte de succès partagé : le PSG Handball a récemment remporté un nouveau titre de champion de France, tandis que Reuter a été élu meilleur site de commerce en ligne 2024 par le magazine Capital. Les deux partenaires mettent en avant des valeurs communes telles que l’engagement et la performance.

« Nous sommes très heureux de prolonger le partenariat avec Reuter.com dont les quatre premières années ont été riches en succès et initiatives, à destination de nos fans », exprime le manager général du Paris Saint-Germain Handball, Thierry Omeyer par communiqué. « Les deux entités partagent des valeurs communes, celles de l’engagement, du professionnalisme et de l’excellence dans leur domaine respectif. Avec la présence de Reuter.com à nos côtés, nous serons toujours aussi ambitieux pour continuer à rayonner dans l’hexagone et à l’international. Nous nous réjouissons de renouveler cette collaboration constructive et fructueuse pour les deux prochaines saisons. »

Reuter compte sur ce partenariat pour accroître sa notoriété en France, tant auprès des particuliers que des professionnels du bâtiment, notamment avec le lancement de son programme « Reuter Pro ».