PSG. Un maillot spécial en Mandarin pour affronter Reims

Le PSG s’associe au Nouvel an chinois ce samedi.

C’est devenu une habitude du club pour célébrer le Nouvel an chinois, cette saison encore, le Paris Saint-Germain s’associe à l’événement ce week-end de Ligue 1, à l’occasion de la visite du Stade de Reims. Le club vient de dévoiler un maillot unique, fruit d’une collaboration avec Phantaci, la marque de la star taïwanaise Jay Chou.

Le PSG célèbre l’Année du serpent

Conçue pour le Nouvel an lunaire, cette édition limitée célèbre l’Année du serpent à travers un design de circonstance. Les codes graphiques mêlent tradition et modernité : rouge passion, bleu sagesse, et un serpent stylisé symbolisant dynamisme et puissance.

Tout le Parc célèbrera l’événement

Lors du match contre Reims ce samedi en soirée, le Paris SG transformera son stade en un lieu de célébration culturelle. Les joueurs porteront le maillot spécial, tandis que les supporters pourront profiter d’animations dédiées : photocall, maquillage thématique et badges commémoratifs.