PSG: Salaire, valorisation, les chiffres de Luis Diaz sur le mercato

Le PSG pense à Luis Diaz pour remplacer Mbappé.

Après l’intérêt révélé par L’Equipe du PSG pour Mohamed Salah, voilà que le club de la capitale piste un autre joueur des Reds pour palier le départ à venir de Kylian Mbappé. Selon la version colombienne de El Pais, c’est Luis Diaz qui est aussi dans le radar du leader du championnat de France.

Le PSG pense aussi à Luis Diaz à Liverpool

L’international colombien a rejoint Liverpool voilà deux ans, au dernier jour du mercato hivernal en 2022. A l’époque, moyennant une indemnité sur son transfert de 47 millions d’euros. A cette occasion, il a paraphé un contrat sur quatre ans et demi, à terme du 30 juin 2027.

Valorisé sur le mercato à au moins 75 M€

Lui reste donc trois ans et un peu plus à rendre aux Reds. Ou bien à compenser, pour les clubs intéressés ; le PSG donc, mais également le FC Barcelone ou l’AC Milan toujours selon El Pais. Ces années contractuelles, Transfermarkt les valorise à 75 millions d’euros, le Football Benchmark KPMG à 75,5 millions d’euros et l’Observatoire du football CIES à plus de 80 millions d’euros.

Un salaire accessible mais néanmoins à rehausser

A cela s’ajoute le salaire, celui que perçoit Luis Diaz à Liverpool est estimé proche de 285 000 euros brut mensuels, sans les primes. Il sera forcément rehaussé si le joueur de 27 ans doit quitter son club pour un autre cet été.