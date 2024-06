PSG: Salaire, durée, ce que le PSG proposerait à Khvicha Kvaratskhelia

C’est une piste bien compliquée à se dénouer, tantôt proche et en ce moment annoncée plus lointaine du PSG. Le champion de France porterait de l’intérêt à l’attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia qu’il souhaiterait en successeur de Kylian Mbappé. Selon L’Equipe récemment, le joueur aurait approuvé l’idée, quand la presse italienne évoque l’inverse, en avançant des discussions proches d’aboutir, pour une prolongation avec le Napoli.

Côté indemnité, il serait plutôt question d’un transfert proche des 100 millions d’euros. Quant au contrat, celui que proposerait le Paris Saint-Germain à Khvicha Kvaratskhelia serait de sources italiennes, d’une durée de cinq ans jusqu’en 2029, accompagné d’un salaire annuel à 7 millions d’euros en net avant impôts, sans les bonus complémentaires. L’offre serait ainsi supérieure à celle de son club Naples, qui l’augmenterait à 4 millions net la saison.

#PSG have offered to Kvicha #Kvaratskhelia a contract until 2029 (7M/year + bonuses). Last #Napoli’s bid to extend was 4M/year + 1M as bonuses until 2029. Conte and DeLaurentiis want to keep Kvara despite #Paris’ offer. Talks in progress to try to convince him and to reach a deal https://t.co/6u63TCXzaD

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2024