PSG: Salaire, contrat ce que Paris proposerait à Lookman (Atalanta)

Depuis qu’il a perdu sur blessure son attaquant axial portugais, Gonçalo Ramos, le Paris Saint-Germain s’échine à lui trouver un remplaçant. Une piste se dégage en ce moment plus que les autres mais elle semble compliquée à finaliser car l’Atalanta, le club tenant du titre en Ligue Europa, ne veut pas perdre son buteur patenté.

Les discussions achopperaient donc entre le club français et celui d’Italie. Car celles nouées par le PSG avec Ademola Lookman seraient bien avancée voire bouclée, pour ce qui relève des détails contractuels : durée du bail et salaire pour le joueur. En Italie, la presse évoque un deal sur cinq ans, jusqu’au terme de la saison 2028-2029. Et un salaire proposé à l’international nigérian de 5 millions d’euros net avant impôts la saison.

Agreement in principle between #PSG and Ademola #Lookman for a contract until 2029 (5M/year). He currently earns €1,8M/year at #Atalanta and wants to join #Paris, which are preparing the first bid to submit to Nerazzurri. #transfers https://t.co/B3IbDca9O2

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 20, 2024