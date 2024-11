PSG. Salaire, bonus, clause, valorisation: les chiffres Gyökeres sur le mercato

Viktor Gyökeres est l’homme qui affole l’Europe du football.

Son efficacité démontrée depuis le début de la saison (dix-sept buts en vingt-trois matchs), n’échappe évidemment pas aux recruteurs des plus grands clubs européens. Rien n’assure donc que Viktor Gyökeres bouclera l’exercice avec le Sporting qui l’emploie, tant la liste des clubs intéressés s’allonge week-end après week-end : Manchester United, le Barça, le Bayern mais aussi le PSG en France, lorgnent ses services.

Pour débaucher l’attaquant international suédois de 26 ans, ils devront y mettre le prix. A cent millions d’euros c’est possible, puisque le joueur a une clause libératoire de ce montant, dans son contrat avec son équipe portugaise. C’est plus que toutes les estimations des spécialistes de la valorisation à son sujet, de la plus basse que celle de L’Observatoire du football (environ 65 millions d’euros), à la plus élevée du Football Benchmark (81,4 millions), en passant par Transfermarkt qui le cote à 70 millions d’euros. Toutes les études s’accordent sur un point : il est le joueur le plus bankable du football portugais.

Viktor Gyökeres est le joueur le plus cher de l’histoire du Sporting

Recruté au mercato de l’été 2023 depuis Brighton en Premier League moyennant une indemnité de 20 millions d’euros (et quatre de bonus en plus), Viktor Gyökeres, alors devenu le joueur le plus cher de l’histoire du Sporting, s’est depuis largement bonifié.

Avec le club de Lisbonne, il s’est engagé sur un contrat long de 5 ans, qui lui rapporte l’équivalent de 110 000 euros brut mensuels et jusqu’à près de 170 000 euros à l’ajout des bonus. Il est à ce titre l’un des joueurs les mieux payés de son équipe, mais il pourra viser beaucoup plus en changeant d’écurie. Peut-être moins cet hiver que l’été prochain.