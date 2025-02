Messi et Paul Logan. Un différend commercial devant les tribunaux

Paul Logan face à Lionel Messi, l’improbable affrontement autour de leur marque de boisson.

Un conflit commercial oppose Lionel Messi à Logan Paul dans l’industrie des boissons énergisantes. La marque Mas+ by Messi et Prime Hydration, co-fondée par le célèbre influenceur américain et KSI, s’affrontent sur le terrain judiciaire pour une question de droits d’image.

Des marques concurrentes et qui se ressemblent

Le différend porte sur la similitude des designs entre les deux produits. L’équipe de Messi a été la première à dégainer, accusant PRIME de les contraindre à modifier leur identité visuelle. La marque de Paul et KSI, qui s’est récemment imposée comme partenaire officiel des Lakers en NBA et de l’UFC, a riposté en dénonçant des infractions sur des designs déjà déposés.

« Des discussions informelles ont eu lieu pour tenter de trouver un accord à l’amiable, mais la marque Messi a choisi la voie judiciaire », a déclaré Logan Paul, laissant présager une bataille juridique entre deux poids lourds du marketing sportif.