PSG: Plus du milliard cumulé, l’évolution des revenus des droits TV sur 10 ans

Le PSG n’a pas d’égal en France sur les revenus de la TV, mais il le dit à sa présence régulière en Ligue des champions.

Il en faut forcément un dans un match de football, Nasser al-Khelaïfi a tenu le rôle de l’arbitre, tout le temps des interminables négociations de la Ligue de football professionnel avec les diffuseurs de la TV, pour la cession des droits de la Ligue 1 sur la période 2024-2029. Avec sa double casquette de président du PSG et de patron de BeIn Sports, l’homme d’affaire qatari de ne s’est pas fait que des amis, parmi ses pairs dirigeants en Ligue 1.

Nasser al-Khelaïfi a joué l’arbitre dans les négociations des droits TV

C’est qu’il jouait doublement sa carte et qu’à la différence d’une majorité des propriétaires de clubs, son Paris Saint-Germain ne devrait pas souffrir le plus de la baisse contractuelle des recettes tirées de l’audiovisuel. Au-delà du soutien d’état dont il bénéficie, le PSG a aussi l’avantage (mais c’est un luxe qu’il ne doit qu’à lui même), de disputer chaque saison la Ligue des champions, où les revenus versés aux clubs sont en constante augmentation.

Le PSG a l’avantage de fréquenter la Ligue des champions chaque année

C’est eux qui pèsent le plus au total des bénéfices des droits TV tirés chaque saison par le PSG. Car en effet, dans le résumé des comptes annuels des clubs que livre la Direction nationale de contrôle et de gestion et que nous compilons dans le graphique ci-dessous, sont englobés tous les revenus, à savoir du championnat de France de Ligue 1, avec ceux de la Ligue des champions et de toutes les autres compétitions, telles que la Coupe de France, la Coupe de la Ligue 1 jusqu’à sa disparition, ou dans le cas du PSG qui le dispute quasiment chaque saison, du Trophée des champions…

2021 une saison record sur les recettes tirées de l’audiovisuel

Sur une décennie complète, depuis l’exercice 2014 jusqu’à 2023 pour résultats officiels les plus récents, le PSG a gagné 1,362 milliards d’euros de la TV. C’est-à-dire a minima le double de tous les clubs qui le suivent, dont l’Olympique de Marseille, en premier dauphin. Il le doit, l’a-t-on dit, à sa présence régulière en Ligue des champions. Avec une saison record en 2021 (dans la foulée de sa finale perdue en Ligue des champions face au Bayern), à plus de 200 millions d’euros. Il n’en sera pas loin, voire au-dessus, au bout de la saison 2024 achevée, puisqu’il s’est qualifié en demi-finales de la compétition.