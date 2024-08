PSG ou Arabie Saoudite, où va jouer Osimhen selon les bookmakers ?

Victor Osimhen sur le départ de Naples ? Les bookmakers anglais pensent que oui.

C’est le money time du marché des transferts de l’été et jusqu’ici rien n’a bougé pour l’un des attaquants les plus convoités d’Europe. Et d’ailleurs. Si Naples souhaite conserver Victor Osimhen, le club italien ne le retiendra pas pour une offre à la hauteur du pédigrée de l’international nigérian.

PSG, Saudi Pro League, mais aussi Chelsea en bataille pour Osimhen

Le PSG le suit de très près, de surcroît avec la blessure à une cheville de Gonçalo Ramos en pointe. Mais le club de la capitale n’est pas le seul. Actuellement fait le forcing la Saudi Pro League, avec ses moyens démesurés pour s’offrir les meilleurs « assets » de la planète football. Chez les bookmakers, Paris et l’Arabie Saoudite, jouent des coudes. Mais ils ne pas les seuls car les Bleus de Chelsea sont aussi placés.

C’est serré entre les clubs chez les bookmakers anglais

C’est clairement un match à trois qui se dessine avec les deux dernières destinations citées qui dominent. Qu’Osimhen s’engage avec n’importe quel club d’Arabie Saoudite vaut une cote moyenne de 1,75, elle est sensiblement équivalente avec Chelsea. Sinon il reste à Naples, à 3 contre un, à moins qu’il ne rejoigne le PSG, à la cote de 4.