PSG – Monaco. Les prédictions des bookmakers pour ce choc de la Ligue 1

Pour la 3e fois cette saison s’expliquent le PSG et l’AS Monaco.

Pour cette affiche de la 21e journée de Ligue 1 entre le leader Paris SG et son dauphin l’AS Monaco, les bookmakers voient le PSG largement favori. Et pour cause : les Parisiens ont déjà dominé l’ASM lors de leurs deux confrontations cette saison, que ce soit en championnat ou lors du Trophée des Champions.

Les cotes parlent d’elles-mêmes : une victoire du PSG est cotée à 1,40, tandis qu’un succès monégasque s’envole à 6,55. Le match nul, lui, est proposé à 5,25. Dans le détail des scores exacts, les opérateurs privilégient un match serré avec des victoires parisiennes par un ou deux buts d’écart. Le 2-1 et le 3-1 en faveur du PSG apparaissent comme les scores les plus probables, tous deux cotés à 6,90. Suivent le 2-0 (8,00) et le 3-0 (8,60). Un match nul 1-1 n’est pas à exclure avec une cote de 8,50.

Kvaratskhelia buteur sur sa nouvelle pelouse du Parc des Princes ?

Côté buteurs, les attaquants parisiens sont logiquement favoris. Kvaratskhelia et Gonçalo Ramos sont les plus attendus avec une cote de 1,95. Ousmane Dembélé (2,00) et Bradley Barcola (2,35) suivent de près. Pour l’AS Monaco, c’est Breel Embolo qui présente la cote la plus basse à 3,40.

Les bookmakers anticipent donc une nouvelle victoire du PSG, probablement sur un score de 2-1 ou 3-1, avec un but quasi certain d’un des attaquants parisiens. Mais attention : les confrontations entre ces deux équipes réservent souvent des surprises…