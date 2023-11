PSG: Les maillots domicile et third 2024-25 du PSG en images

Les futurs maillots 2024-2025 du PSG se dévoilent.

A sept mois environ du premier et une dizaine de l’autre, voilà le temps qui nous sépare de l’officialisation par le club et l’équipementier Nike, de la prochaine collection 202-2025 des maillots du PSG pour ce qui concerne en l’espèce, le modèle principal à domicile et le third pour la coupe d’Europe. Selon les informations de Gol de Sergio qui partage des images, le « home » reviendra au style caractéristique des tuniques imaginées par Daniel Hechter.

Un modèle domicile du PSG inspiré du style Hechter

Avec l’épaisse bande rouge bordée de blanc, sur un fond de bleu foncé. Et le sponsor, Qatar Airways, inscrit au centre en lettres blanches. Blancs aussi les autres logos commerciaux visibles, comme celui de l’équipementier Nike ou de la plateforme GOAT, sur la manche. Le col de ce maillot principal est simple et rond. Il est à l’identique sur le visuel du modèle third, annoncé en rose intégral, teinté de noir en secondaire.

Maillot rose à Swoosh inversé sur le maillot third

Ce devrait être une autre pièce signée de Nike (et non de la division Jordan), avec la particularité d’un Swoosh (la fameuse virgule de la marque), pointant vers le haut. Cette spécificité serait propre à tous les modèles third de la catégorie premium des clubs associés à l’équipementier nord-américain. Si les versions finales peuvent encore évoluer, on ne devrait pas être loin de ce rendu, ainsi que l’indique le spécialiste des leaks des maillots dans une vidéo partagée sur la toile.