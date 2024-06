PSG: Le PSG se rapproche du champion d’Algérie par l’entremise d’un sponsor

Un échange de connaissances et stratégiques entre le champion de France et celui d’Algérie, sous l’impulsion de Ooredoo.

Le Paris Saint-Germain renforce ses liens avec le football algérien grâce à une initiative stratégique de son sponsor officiel, le Groupe Ooredoo. Ce lundi 10 juin 2024, une rencontre s’est tenue au siège d’Ooredoo à Alger, marquant une étape clé dans le développement du football en Algérie.

Le PSG en échange avec le MCA à l’initiative de Ooredoo

L’objectif était de discuter du futur plan d’action d’Ooredoo et du PSG, et d’explorer des opportunités de collaboration avec le MCA, le doyen des clubs algériens et champion en titre de la saison 2023-2024, également sponsorisé par Ooredoo. Ces discussions visent à promouvoir le développement du football algérien, en particulier au profit de la jeunesse.

Des programmes de formations et d’échanges mis en oeuvre

Ooredoo Algérie, à travers son partenariat avec le PSG, souhaite mettre à profit l’expertise et l’expérience de l’élite du football mondial pour rehausser le niveau de ses partenaires sportifs algériens. Cette collaboration permettra notamment de mettre en place des programmes de formation pour les jeunes joueurs algériens, d’organiser des événements sportifs et de promouvoir les valeurs du football telles que le fair-play, le respect et le travail d’équipe.