PSG: Désignés par Kim Jones, Dior dévoile les nouveaux costumes officiels

La nouvelle garde-robe signée Dior pour le PSG dévoilée ce vendredi

Le Paris Saint-Germain et la maison Dior ont dévoilé la nouvelle garde-robe officielle qui habillera les membres de l’équipe première du club parisien cette saison. Des créations exclusives pensées par Kim Jones, le directeur artistique des collections homme de Dior.

Ce vestiaire aux nuances de noir, de bleu ou de gris dévoile une silhouette décontractée composée, notamment, d’un blouson de type Harrington, d’un pull en maille, d’une chemise en oxford, ainsi que des mocassins Dior Explorer ponctués de la signature CD Icon sur l’empeigne. Un sac à dos Hit the Road et une trousse de toilette, ornés de l’incontournable motif CD Diamond, complètent cette sélection d’exception.

La tenue de soirée comprend notamment un manteau, ainsi qu’une paire de souliers de type Monk Dior Evidence. Un costume croisé inédit est agrémenté d’une strap, accompagné d’un pin’s paré des initiales du couturier-fondateur. Une écharpe en cachemire, une cravate en soie et une ceinture réversible parachèvent chaque look. Des pièces symboles des savoir-faire de Dior, qu’arboreront les joueurs du Paris Saint-Germain pour la 3ème année consécutive.

Dior et le PSG partenaires depuis 2021

Ce partenariat entre le PSG et Dior, scellé en 2021, permet au club parisien de consolider son empreinte dans l’univers de la mode et du lifestyle. Cultivant tous deux une passion pour la Ville Lumière, la maison Dior et le club de la capitale ne cessent de la célébrer à travers le monde.