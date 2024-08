Au secours de la Ligue 1 BeIn Sports signe avec 27 marchés internationaux

BeIn Sports assure à la Ligue 1 et la Ligue 2 une couverture internationale sur 27 différents marchés.

Alors que l’inquiétude demeure, pour les clubs du football professionnel française, en dépit de l’accord trouvé avec DAZN et BeIn Sports pour la couverture nationale du championnat de Ligue 1, le groupe Qatari offre une autre forme de salut à la Ligue de football professionnel, cette fois à l’internationale.

BeIn Sports acquiert ou renouvelle les droits sur 27 marchés

BeIn Media Group vient en effet de renouveler ses droits de diffusion pour la Ligue 1 et la Ligue 2 sur 27 marchés internationaux. Ce nouvel accord, qui s’étendra de 2024 à 2029, garantit une exposition continue des championnats français au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Turquie, aux États-Unis et au Canada.

« LFP Media est ravie de poursuivre sa collaboration avec beIn Sports, l’un des diffuseurs les plus importants au monde et partenaire de longue date du football français », se réjouit par communiqué Vincent Labrune, le président de la Ligue. « Grâce à beIn Sports, la Ligue 1 McDonald’s continuera à bénéficier d’une couverture complète dans la région MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient, ndlr), en Turquie, aux Etats-Unis et au Canada. BeIn Sports continuera à offrir une expérience qualitative et innovante aux fans de football qui aiment suivre les aventures en France de leurs compatriotes Achraf Hakimi, Folarin Balogun ou Jonathan David. »

Au moins quatre matchs de Ligue 1 par semaine diffusés

Cette collaboration, qui dure depuis plus d’une décennie pour certains territoires, prévoit la diffusion d’au moins quatre matchs de Ligue 1 par semaine, ainsi que du Trophée des Champions. Elle s’inscrit dans la stratégie globale de BeIN de soutenir le développement du football français, tant au niveau professionnel qu’amateur.