PSG – Borussia Dortmund à plus de 2 millions sur C+

Le match entre le Borussia Dortmund et le PSG a passé les 2 millions sur la chaîne Canal+.

Canal+ a « marqué un but » avec la diffusion de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Paris-Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Un match qui a attiré 2,20 millions de téléspectateurs, soit 10,7 % de part de marché sur l’ensemble du public, dont 10,6 % sur les femmes responsables des achats de moins de cinquante ans selon les données de Médiamétrie partagée par TouteLaTélé.

2,2 millions pour Borussia – PSG sur Canal+

Il y a quatre mois, pour le premier match entre les deux clubs en phase de groupes, l’opposition du BVB et du PSG avait été suivie par 1,93 millions de téléspectateurs sur Canal+ et 356 000 en plus sur la petite soeur, Canal+ Foot. Le mois dernier, cette même chaîne C+ Foot avait réunie 2,36 millions de téléspectateurs pour le match retour entre le Paris SG et le FC Barcelone qui avait vu le premier se qualifier aux dépens de l’autre.

Le 2e programme de la soirée à la télé ce mercredi

Avec son audience de la première demi-finale, Canal+ se retrouve sur le podium de la soirée, en deuxième position derrière France 2 avec la rediffusion de « Disparition inquiétante », un épisode mettant en vedette Brigitte Lahaie et Julie Depardieu. Le programme été suivi par 3,46 millions de téléspectateurs, soit 16,4 % de part de marché.